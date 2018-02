Metropolitana linea 1 Milano

Brusca frenata alla metro di Milano, 9 feriti lievi e tanta paura



E' di 9 feriti e tanto spavento il bilancio di un 'contrattempo' alla metropolitana di Milano. In mattinata il macchinista di un convoglio della 'rossa' (Linea 1) ha frenato bruscamente all'altezza della fermata Cairoli (in pieno centro a Milano) per un problema tecnico.



Attimi di panico tra i passeggeri, nessun problema per la circolazione, mentre i soccorritori hanno portato in ospedale i feriti, tutti ricoverate con codice verde.