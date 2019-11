Brusca frenata su metropolitana Milano, 11 contusi

Undici contusi per una brusca frenata sulla linea 1 della metropolitana milanese. L'episodio e' avvenuto attorno alle 16.40 alla fermata Bisceglie della M1. Sul posto, oltre ad Atm, sono intervenuti vari mezzi di soccorso. E' stata piu' che altro la paura per la brusca frenata a far si' che undici persone siano state soccorse. Fortunatamente, nessuna delle persone soccorse ha subito fratture ma alcune hanno riportato contusioni. Il personale dell'Atm, l'Azienda trasporti milanesi, sta cercando di cercare di capire le cause della frenata. Quanto alla dinamica, il treno era fermo in galleria e in procinto di entrare nella stazione di Bisceglie che è capolinea. L'area del capolinea, si legge in una nota di Atm, non era disponibile per consentire la manovra di inversione del treno precedente. L'operatore centrale ha quindi interrotto troppo bruscamente l'ingresso del treno in arrivo.

Ci sono almeno due codici gialli e tre verdi tra i contusi in seguito alla brusca frenata di questo pomeriggio sulla metropolitana 1 di Milano alla stazione di Bisceglie. Il bilancio finale e' di 9 persone soccorse in ambulanza (6 i mezzi intervenuti sul posto, oltre alle auto mediche). Cinque feriti sono donne, dai 41 ai 71 anni; tre gli uomini identificati, tra i 44 e i 64 anni. Sul posto anche il magistrato di turno. In procura a Milano e' infatti aperto gia' da qualche mese un fascicolo sui diversi episodi di frenate brusche e pericolose che hanno riguardato convogli del trasporto suburbano milanese.