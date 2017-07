Bruzzano, vigili del fuoco ancora sul posto dopo l'incendio di lunedì



Proseguono i lavori a Bruzzano per l'incendio scoppiato lunedì sera alla Econova di via Senigallia. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme ieri ma stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Sul posto ci sono 8 mezzi dei vigili del fuoco e il 118 a supporto. Si presume che entro sera l'intervento possa essere terminato, sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti.



Sulla vicenda, e la polemica tra Comune e Regione, ieri sera è tornato a intervenire l'assessore comunale all'Ambiente Marco Granelli. "In merito alla questione delle autorizzazioni dell'impianto di gestione rifiuti andato a fuoco a Bruzzano in via Senigallia, preciso - ha scritto su Facebook - che è sempre stato autorizzato da Regione, poi Provincia e poi Città metropolitana, con tutti i pareri positivi, tranne il parere negativo del Comune di Milano solo sull'aspetto della localizzazione, e cioè la vicinanza alle scuole e alle case, dal 2006 al 2016. Quindi nulla da dire sulla regolarità dell'impianto, certo bisogna riflettere se un impianto di questo tipo abbia senso in un'area residenziale e con tre scuole a 200-300 metri. Ma il passato mi interessa poco e ancor meno le polemiche: lavoriamo ora insieme perchè quanto accaduto stanotte non avvenga più".