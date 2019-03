BTicino Living Now a MADE Expo 2019

Continua MADE Expo, il principale appuntamento fieristico nazionale dedicato all’architettura e all’edilizia, una manifestazione in grado di coinvolgere rivenditori, progettisti, imprese, istituzioni, mondo accademico e utenti finali. Presente anche BTicino.

BTicino partecipa al MADE Expo in modo importante, con uno stand che permetterà al visitatore di conoscere le proposte dell'azienda per una casa sempre più smart e connessa dove luci, tapparelle, termostati e videocitofoni dialogano con smart speaker e app, permettendo di risparmiare tempo ed energia. Protagonista sarà la nuova linea connessa Living Now che unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart. Realizzata da BTicino in collaborazione con Netatmo, società specializzata in soluzioni smart per la casa e recentemente acquisita dal gruppo Legrand, Living Now permette di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico: luci, tapparelle, energia, anche da remoto. Le funzioni smart di Living Now sono gestibili con i comandi wireless, con uno smartphone, tramite l’App Home + Control, e con gli assistenti vocali di Amazon, Apple e Google. Living Now può essere inoltre installata con la soluzione domotica MyHOME_Up.

Ne abbiamo parlato con Massimo Villa, Coordinamento e Sviluppo Real Estate di BTicino, che ad Affaritaliani.it ha spiegato: "Siamo presenti con diverse novità, in particolare pensando alle abitazioni abbiamo tutta la nuova offerta concentrata sulla ‘casa connessa’ quindi su prodotti connessi tramite applicazioni e assistenti vocali che rendono sia le case esistenti sia quelle di nuove realizzazione più al passo con i tempi e pronte a dialogare sempre più con tutte le tecnologie alle quali le persone oggi sono abituate".