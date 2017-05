Buccinasco, Rocco Papalia chiede di spostare la comunione. E il prete dice sì

ROCCO PAPALIA SI RIPRENDE BUCCINASCO

A Buccinasco, comune nell'immediato hinterland milanese, comanda il boss Rocco Papalia. Appena scarcerato il boss di 'ndrangheta considerato il "padrino" di Buccinasco, lo ha ribadito a chiare lettere. Come racconta il Corriere della Sera, infatti, una delle nipoti del boss avrebbe dovuto fare per la prima volta la comunione di domenica pomeriggio.

COMUNIONE SPOSTATA SU RICHIESTA DEL BOSS

Ma il boss rischiava di non poter assistere alla messa, a causa delle restrizioni imposte dai tre anni di sorveglianza speciale che gli sono stati inflitti e che lo obbligano a stare in casa dalle 19.30 alle 7 del mattino. Così è andato in chiesa per chiedere di spostare la cerimonia al mattino. E il prete lo ha accontentato.

PAPALIA DI NUOVO LIBERO DOPO 26 ANNI DI CARCERE

Papalia è appena uscito dal carcere, lo scorso venerdì, dopo 26 anni trascorsi in carcere. A Buccinasco le 'ndrine sono arrivate sin dagli anni Settanta. Nel frattempo il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per chiedere ai cittadini di esporre lenzuola bianche contro la mafia nella giornata di domenica 28 maggio.