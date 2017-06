Buccinasco, il nuovo sindaco è Rino Pruiti

Il nuovo sindaco di Buccinasco è Rino Pruiti, che diventa primo cittadino con il 51,69 % delle preferenze. Pruiti era il candidato espressione della lista civica "Noi di Buccinasco" e del Partito Democratico, che sconfigge al secondo turno Nicoò Licata, candidato del centrodestra (48,31%).

CHI E' IL NUOVO SINDACO - Nato a Milano il 25 aprile 1963 è sposato e ha un figlio di 14 anni. Ha svolto la sua attività politica a Milano e poi dal 1992 nei comuni del Sud-Ovest MI. Dal giugno 2007 al marzo 2011 è stato eletto Consigliere comunale di opposizione. Dal 30 maggio 2012 è stato nominato Vice-Sindaco e assessore: Mobilità/Trasporti – Lavori Pubblici – Innovazioni Tecnologiche – Ecologia – Tutela Ambientale – Parco Sud.

Ex verde con una forte vocazione ecologista Pruiti ha vinto le primarie contro David Arboit prima di conquistare Buccinasco, un comune tradizionalmente di destra, con una componente ciellina molto forte (ma che evidentemente questa volta non ha avuto modo di influenzare il risultato come è successo in passato).