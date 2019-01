Buccinasco, padrona di un cane picchiata da giovane in biblioteca

Padrona di un cane malmenata in biblioteca da un giovane: è quanto accaduto ad una donna di 60 anni a Buccinasco, nel sud milanese, che ha denunciato il tutto con un post su facebook, oltre che ai carabinieri. Eloquente l'immagine del suo volto tumefatto in ospedale: per la donna frattura del naso e intervento chirurgico. "Sono stata aggredita in biblioteca a Buccinasco perché il mio cane ha annusato lo zaino chiuso del ragazzo vicino alla mia postazione internet", ha spiegato sul social. I fatti si sono svolti il 19 gennaio: il cane della donna ha infilato il muso nello zaino di un 30enne che stava consultando il pc in biblioteca. Ne è nata una discussione, quindi il giovane ha preso a schiaffi la donna. Intervenuta la Polizia locale, che ha convinto la 60enne a sporgere denuncia. ai carabinieri. Episodio stigmatizzato dal sindaco della città Rino Pruiti, che parallelamente tuttavia, come riporta la testata locale Giornale dei Navigli, ha deciso di far modificare il regolamento della biblioteca istituendo l'obbligo di museruola e guinzaglio per gli amici a quattro zampe.