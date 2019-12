Buche a Milano, Salvini a Sala: c'è caos nella viabilità e incuria di strade

A Milano "c'è un caos romano per quanto riguarda la viabilità" oltre a "incuria" relativamente alle numerose buche provocate dalle recenti piogge. È il messaggio lanciato oggi da Matteo Salvini al sindaco Giuseppe Sala, a margine della visita all'ospedale dei bambini Buzzi. "Da milanese che vive e lavora a Roma - afferma il leader della Lega - sono abituato al disastro di Roma ma non mi aspettavo di trovare simile disattenzione e incuria anche a Milano. Non vorrei che Sala si fosse montato la testa e si occupasse tanto del centro storico. Ma Milano è anche Gallaratese, Bovisa e Quarto Oggiaro".