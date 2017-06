Bufera politica in Brianza. Seregno epicentro di un terremoto

Che cosa sta succedendo in Brianza? Pare che nella "piccola" Seregno ci sia stata una scossa tellurica, politicamente parlando, che potrebbe variare non poco gli equilibri per una zona già colpita da una serie di inchieste e che ancora - secondo rumors - potrebbe riservare colpi di scena. Tutto inizia con l'addio alla poltrona di primo cittadino di Giacinto Mariani, ras incontrastato della politica cittadina per oltre un decennio. Mal di pancia in Forza Italia e nella Lega Nord portano tuttavia all'elezione di Edoardo Mazza, che di fatto si pone in continuità con la precedente amministrazione.

Oggi, dopo una serie di fibrillazioni, la giunta Mazza si trova a dover fronteggiare dimissioni a raffica di esponenti della maggioranza. Secondo Seregno.tv, "i consiglieri comunali Alberto Cantù e Alberto Peruffo hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. Giovedì nel tardo pomeriggio i due leghisti, militanti storici della prima ora ( Cantù è nella Lega dal 1991), hanno varcato la soglia del Palazzo Comunale e hanno formalmente presentato la lettera formale di abbandono del parlamentino locale. Il loro gesto segue di poco le dimissioni del segretario del circolo cittadino del partito del carroccio Davide Vismara e di quelle dell’assessore all’urbanistica Barbara Milani sempre della Lega Nord".

Insomma, la Lega Nord si sfila, formalmente per vicende legate all'urbanistica e all'insediamento di nuovi centri commerciali. Commenta Tiziano Mariani, ex candidato sindaco e leader della formazione NoiXSeregno: "Da anni – commenta Mariani – denuncio quasi inascoltato in Consiglio Comunale e con decine di esposti il lungo elenco di illegittimità di cui l’amministrazione del sindaco Giacinto Mariani, prima, e quella di Edoardo Mazza oggi sono state e sono protagoniste. Temo, mio malgrado, che lo schiaffo morale che subirà la citta’ di Seregno farà storia e le dimissioni a cascata di chi nella Lega Nord ha deciso di non guardare più dall’altra parte e di turarsi il naso siano solo il preludio di accadimenti ben più gravi e seri.” Insomma, se il buon giorno si vede dal mattino, sulla Brianza pare essere in procinto di arrivare una tempesta.