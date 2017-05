Bullismo, 400 studenti in flash mob a Milano



Mi auguro siate orgogliosi di essere il punto di riferimento per i vostri compagni, di essere stati capaci di 'uscire dal branco' e aver fatto capire che appartenervi era qualcosa di sbagliato. La scuola finisce, ma mi auguro voi continuiate ad essere i nostri ambasciatori di valori positivi". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Milano in occasione del flash mob 'Health Dance 2017 #danzadisalute', organizzato questa mattina in piazza Duomo, al quale hanno partecipato oltre 400 ragazzi di 37 scuole superiori della città.



L'evento - ricorda una nota da Palazzo Lombardia - rientra nell'ambito del progetto 'Educazione tra pari', condotto da Ats Milano all'interno delle attività legate alla prevenzione e alla promozione della salute e degli stili di vita, che dal 2006 coinvolge le scuole del territorio milanese. Un vero e proprio percorso di formazione della durata di 3 anni, curato da un gruppo di medici e professionisti appartenenti all'area della medicina preventiva di comunità, della famiglia e della prevenzione delle dipendenze, rivolto ai ragazzi degli istituti scolastici affinché diventino educatori 'alla pari' presso i propri compagni, su tematiche riguardanti il contrasto al bullismo, la sessualità, le malattie trasmissibili sessualmente (Mts) e le dipendenze. Mille i giovani 'ambasciatori' addestrati finora. "Si tratta di un metodo innovativo ed efficace messo in campo da Ats Milano - sottolinea Gallera - che attraverso il coinvolgimento dei giovani contribuisce alla creazione di una società migliore. Infatti, formare i ragazzi affinché diventino per i propri compagni punti di riferimento su tematiche come sessualità e contraccezione, Mts, bullismo e uso e abuso di sostanze legali e illegali, permette la diffusione di informazioni corrette che contrastano i 'sentito dire' da un lato e la creazione di un gruppo solidale su cui contare dall'altra".