Bullismo al San Carlo, è bagarre. Pronte le querele. Ecco la lettera del rettore

Querele. Querele per tutti. La vicenda del presunto caso di bullismo al San Carlo sta esplodendo con tutti i particolari. Peccato che anche gli studi degli avvocati e molti giornalisti, siano entrati in uno stato di fibrillazione. La vicenda è nota, e ne hanno scritto sia Repubblica, che Corriere che il Fatto Quotidiano con Selvaggia Lucarelli. Al figlio di un presentatore televisivo, già sugli scudi per importanti inchieste, sarebbe stato addebitato un episodio di bullismo inquietante, con una ragazzina buttata per terra e picchiata, insieme ad altri, fino a incrinarle una costola. Sul cognome, che pure tutti nel mondo della comunicazione ormai conoscono, c'è il giusto e stretto riserbo.



Quello che però sta facendo inquietare non poco i genitori (alcuni dei quali vip, altri normali esponenti della solitamente riservata borghesia milanese) è il trattamento del fatto da parte della scuola cattolica, che - secondo rumors - sta andando al rinnovo del prorettore. Un'altra evenienza che rende la situazione più infuocata, con siluri e controsiluri. Quindi, riassumendo: pare che i genitori della piccola (presunta) vittima si siano rivolti a uno studio legale, e che lo stesso abbiano fatto i genitori dei presunti aggressori, minacciando tra l'altro di querele chi avesse intenzione di rendere identificabili i ragazzini.



Tuttavia, in questo gioco al massacro si sarebbe anche inserita la moglie di un altro conduttore tv nonché giornalista della carta stampata, che starebbe facendo fuoco e fiamme per denunciare il metodo scandaloso di racconto della vicenda, che la scuola avrebbe derubricato a "momento di gioco" invece che di "bullismo". Insomma, una vicenda spinosa e inquietante. Della quale si può parlare poco un po' (giustamente) per la normativa che impone di tutelare in modo preponderante la privacy dei minori. Ma anche un po' perché è scattata un'operazione di lotta sottotraccia tra giornalisti, imprenditori, avvocati, agenzie di pr (come la Barabino, che starebbe assistendo il San Carlo) e chi più ne ha più ne metta...





