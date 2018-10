Bullismo: pm Minori Milano attende denuncia docente Vimercate



La Procura dei Minori di Milano e' in attesa di esaminare la denuncia ai carabinieri dell'insegnante colpita da una sedia lanciata dai suoi studenti dell'Istituto Floriani di Vimercate prima di decidere come orientare l'indagine. Al momento, fa sapere il procuratore capo Ciro Cascone, non e' stata fatta ancora nessuna valutazione sul caso e ci vorra' qualche giorno per cominciare a ricostruire quanto accaduto nell'aula dove, stando a quanto riferito dalla docente, dopo che un alunno ha spento la luce sono state scagliate delle sedie contro di lei finche' una non l'ha colpita a una spalla, ferendola.



Soccorsa dal personale della scuola e poi dai sanitari del 118, la donna, 55 anni, e' stata portata al pronto soccorso e poi ha sporto denuncia ai carabinieri. Nelle prossime ore, questa denuncia verra' trasmessa alla Procura dei Minori che, a quel punto, valutera' se aprire, come tutto fa pensare, un'indagine per lesioni in concorso e comincera' le attivita' d'indagine per individuare i responsabili.