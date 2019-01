Lombardia: stop al bullismo. Arriva un protocollo di contrasto

Un messaggio forte contro il Bullismo nel protocollo proposto nella sede del Consiglio regionale della Lombardia. L'occasione e' stato il convegno "Un protocollo scientifico sperimentale per contrastare Bullismo e cyber Bullismo", che si e' tenuto a Palazzo Pirelli, promosso dalla vicepresidente del Consiglio lombardo, Francesca Brianza.

"Un incontro fortemente voluto - ha detto Brianza - per parlare di Bullismo e cyber Bullismo e fare il punto su un fenomeno ormai definito la piaga del terzo millennio, che purtroppo continua a mietere tantissime giovani vittime". E "per cercare di sconfiggere questo male e' indispensabile affrontare il problema a 360 gradi attraverso una visione multidisciplinare che coinvolga famiglie, insegnanti, medici, esperti ed istituzioni. Bullismo e cyber Bullismo sono una piaga della nostra societa' che non deve assolutamente essere sottovalutata o erroneamente interpretata come una semplice sfaccettatura, se pur negativa, dei tempi moderni".

L'incontro era rivolto a operatori delle scuole, della medicina, della psicologia, della sociologia e del diritto e a coloro che operano nell'ambito della Criminologia e delle Neuroscienze forensi e in attivita' di sensibilizzazione sociale. L'obiettivo e' stato la presentazione di un protocollo sperimentale scientifico/sociale che possa contribuire alla risoluzione del problema. L'approccio che si intende usare, nella consapevolezza di "come funziona il cervello", mette a punto tecniche comunicative con una forte componente emozionale (teatro, linguaggi comunicativi e visivi affini a quelli dei millenials) per attuare campagne di sensibilizzazione che raggiungano l'obbiettivo. All'incontro hanno partecipato Marianna Sala, presidente del Corecom Lombardia; Adriana Battaglia, presidente di Esiaf e consigliera del Miur per il Bullismo e cyber Bullismo; sono intervenuti anche psicologi e, per valutare i costi sociali del Bullismo, economisti come Mirko Meneghelli dell'Universita' di Verona.

Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, titolare della delega per il contrasto al fenomeno, ha dichiarato in merito al tema: "Al bullismo e al cyberbullismo nel 2017 il Consiglio di Regione Lombardia dedicava una legge dai contenuti innovativi. A settembre 2018, da assessore, ho attivato l'iniziativa 'Bullout', per finanziare i piani di prevenzione e di contrasto al fenomeno nelle scuole: da 10.000 a 25.000 euro a ciascun progetto per la durata di almeno dieci mesi. E ora il boom delle adesioni. Vista la straordinaria partecipazione al bando stiamo pensando di aumentare la copertura finanziaria per ammettere altri progetti".