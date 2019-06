Burioni: a Milano nasce il "Patto per la scienza" contro bufale e fake news

Burioni e gli altri: a Milano nasce il "Patto per la scienza"

Si terra' mercoledi' 5 giugno, prima dell'inaugurazione della 11esima edizione del Congresso ICAR, nell'Aula Magna dell'Universita' degli Studi di Milano, la prima riunione del Patto Trasversale per la Scienza (PTS), associazione nata da un manifesto promosso dai professori Guido Silvestri e Roberto Burioni, firmato da centinaia di scienziati, politici e uomini di cultura. L'associazione "Patto Trasversale per la Scienza", apolitica, apartitica e senza finalita' di lucro, ha l'obiettivo di promuovere e diffondere la scienza, il metodo scientifico e la cultura della scienza in Italia. L'associazione si rivolge in maniera trasversale a tutti gli attori sociali e politici (scuole, media, magistratura, politica, associazioni, istituzioni) per promuovere e proteggere la scienza e il metodo scientifico, per tutelare il diritto di ogni italiano di essere formato, informato, curato, assistito e governato nel rispetto della scienza e delle evidenze scientifiche