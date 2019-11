Burocrazia, fare impresa diventa più facile e veloce in Lombardia

Parte oggi 4 novembre in Lombardia la “pratica contestuale”, una semplificazione per la burocrazia delle imprese. Permette un invio telematico della pratica unico e simultaneo con un solo click a Comune e Camera di commercio. Si tratta delle pratiche destinate ai SUAP comunali, gli Sportelli Unici che gestiscono tra l’altro l’avvio attività e al Registro imprese.

Ha dichiarato Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: "La semplificazione a favore delle imprese è un importante obiettivo della Camera di commercio, ora accelerata da una forte azione di stimolo con servizi digitali, in una economia sempre più 4.0".

Le imprese nei settori legati alle pratiche burocratiche sono 15 mila in Italia, 2 mila in Lombardia, mille a Milano. Un settore in cui elevata è la presenza femminile, con un terzo di imprese guidate da donne. Sono circa 67 mila gli addetti in Italia, di cui circa 10 mila in Lombardia. Il fatturato del settore è di 5 miliardi in Italia, di cui 600 milioni in Lombardia e 400 a Milano.

In Lombardia ci sono 15 mila imprese con 9 mila addetti, di cui 937 a Milano con 4 mila addetti, 305 a Brescia con 1.184 addetti, circa 200 a Bergamo (con 952 addetti), Varese (con 800 addetti), Monza e Brianza (con 401 addetti), 116 a Como (con 392 addetti).