Il futuro centro commerciale Westfield di Segrate

Westfield Milano sceglie Burson-Marsteller e Go Next Group



Westfield Milano, la nuova shopping destination che sorgerà nel 2020 alle porte di Milano, ha scelto i propri partner strategici per l’Italia. Burson-Marsteller si occuperà della gestione della comunicazione integrata a livello nazionale e locale e delle relazioni con gli influencer. Go Next Group sarà consulente per lo sviluppo delle attività di marketing e digitale e per la gestione delle relazioni istituzionali.



Westfield Milano, con una superficie di circa 185.000 mq destinati allo shopping e al tempo libero e 18 ettari di verde, accoglierà il meglio del retail italiano e internazionale. Il centro si svilupperà su quattro livelli e vedrà al proprio interno 380 negozi e un luxury village costituito da circa 50 boutique e dotato della più moderna tecnologia digitale. Westfield Milano sarà un vero e proprio centro polifunzionale in cui, oltre all’esperienza dello shopping, le persone avranno a disposizione numerose attività per il tempo libero e l’intrattenimento.