Bus con tanti bimbi fuori strada nel Milanese. Piccoli in buone condizioni

Un bus con numerosi bambini a bordo è uscito di strada a Besate, in provincia di Milano. I bambini starebbero tutti in buone condizioni, ma l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ha dichiarato la maxiemergenza per il numero elevato di bimbi coinvolti. Dei bimbi coinvolti, sette sono stati ricoverato in codice verde in ospedali della zona. A bordo vi erano anche alcuni adulti che si sono allontanati in autonomia. L'incidente e' avvenuto attorno alle 15.30.