Bussolati: Governo pensi alle Partite Iva, rivedendo diritti e tutele

Sull'annosa questione dei liberi professionisti interviene il cosigliere regionale del PD, Pietro Bussolati, che sollecita il Governo ad occuparsi di questa categoria di lavoratori, andando a definire non solo doveri, ma anche diritti e tutele. "Il nuovo Governo - scrive Bussolati sulla sua pagina Facebook - sta ipotizzando degli interventi importanti di natura finanziaria a sostegno dei redditi da lavoro dipendente, per le famiglie e la natalità e per la transizione ecologica. C'è però un tema su cui è fondamentale si faccia chiarezza: quello che riguarda le Partite Iva. Si tratta di lavoratori che oggi godono di scarse tutele a cui la destra ha proposto un regime di tassazione favorevole in cambio della pressoché totale assenza di diritti." Ricordando poi un articolo di Dario Di Vico sul Corriere, il consigliere regionale dem prosegue "serve riprendere il filo dello Statuto del lavoro autonomo, pensando ad offrire nuove tutele alle cosiddette Partite Iva. In questo modo ci sarebbe anche un conseguente aumento della qualità del lavoro e quindi della produttività. Serve una revisione organica del ruolo delle Partite Iva, bene dunque che il Governo si sia impegnato a non modificare l'imposizione fiscale (ed a non prevedere conti dedicati). Sono altrettanto certo che oggi si possa immaginare un passo in più, mantenendo semplici le modalità di definizione e pagamento delle imposte e rivedendo i diritti e le tutele per questa importante categoria di lavoratori."