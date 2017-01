C'era una volta un Paese che doveva fare i conti con lo "sciopero generale"

Pinocchio

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta un Paese che doveva sempre fare i conti con lo "sciopero generale". L'abbiamo già visto. Abbiamo visto con il sindaco Albertini. Disse: fuori la polizia locale dagli uffici. Finì con un braccio di ferro che durò giorni, e che - come ha detto Carmela Rozza ai microfoni di RadioLombardia - produce effetti nefasti ancora oggi. Che cosa produsse quel megasciopero e il successivo accordo, infatti? Presto detto: oggi gli agenti di polizia locale possono smettere di fare le notti quando raggiungono quota 60, ovvero quando tra anni di servizio ed età anagrafica la somma fa 60. Che cosa vuol dire? Che di fatto tutti gli assunti in quegli anni di Albertini, che furono quasi mille persone, smetteranno di fare le notti proprio in questo periodo. Ma non c'è solo questo, nello sciopero generale proclamato in questi giorni. C'è il fatto che ci saranno nuove assunzioni. Ma come, si può chiedere uno, i sindacati che protestano perché ci sono nuove assunzioni? Ma non dovrebbero difendere i lavoratori? Certo, quelli che sono assunti... C'è un equivoco di fondo in tutto questo. Il problema è che i sindacati continuano ad avere lo sguardo rivolto non a chi vuole il lavoro, ma a chi già ce l'ha. E il Comune, di riflesso, non coinvolge i sindacati nelle scelte. Un dialogo tra sordi e muti, che non vedono la realtà. Delle tre scimmiette non vedo-nonsento-nonparlo del detto giapponese non ne manca neanche una.