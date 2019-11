Caccia: annullata delibera lombarda, autorizzava cattura di uccelli selvatici

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha annullato la delibera, della Giunta Regionale Lombardia che autorizzava la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo. Nessun uccello potrà essere catturato nei roccoli per essere ceduto quale richiamo vivo all'attività venatoria. La cattura con le reti di uccelli selvatici è un metodo non selettivo e, pertanto, non consentito. "Abbiamo scongiurato la riapertura di una pesante procedura d'infrazione - spiega il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - perché la delibera della Giunta lombarda violava le disposizioni della Direttiva 2009/147/CE e della legge 157/92. Con il parere negativo di Ispra e le forti criticità avanzate dalla Commissione Europea, la Giunta lombarda era stata diffidata a ritirare o modificare l'atto entro 15 giorni, ma non ottemperando a tale invito, nell'interesse di tutelare il patrimonio faunistico italiano nonché per evitare che si riaprisse la procedura d'infrazione a carico dell'Italia, abbiamo deliberato l'annullamento della citata delibera". "Mi auguro - conclude Costa - che in futuro si evitino continue forzature da parte delle Regioni, anche perché l'attività venatoria può essere esercitata con richiami meccanici o a bocca, senza dover necessariamente usare richiami vivi, catturandoli in violazione della Direttiva Uccelli".