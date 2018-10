Caccia, presidio animalista al Pirellone. Bocciata proposta di legge

Presidio animalista sotto al Pirellone di Milano. Oggi il consiglio regionale discute di due leggi: la prima consentirebbe l'esercizio della caccia, in deroga, alle specie peppola e fringuello, mentre la seconda permetterebbe durante la caccia ai volatili l'utilizzo di 'richiami vivi'. Alessandro Mosso, presidente dell'associazione animalisti, ha attaccato: "Protestano contro due leggi che sono in violazione di norme nazionali. E' un favore ai cacciatori, il ministro Costa ha detto che impugnera' queste leggi. L'Europa ci dara' delle sanzioni pesanti che pagheremo tutti i cittadini. Siamo indignati. Ho chiesto un incontro con il governatore Attilio Fontana ma non mi ha risposto".

In aula nel frattempo l'assessore Fabio Rolfi ha dichiarato: "Sorprende come a dichiararsi contrari alla caccia oggi siano le stesse forze politiche che poi chiedono di intervenire per contenere nutrie e cinghiali. La Regione Lombardia - ha proseguito Rolfi - è favorevole alla caccia e continueremo a dare più spazio, in modo intelligente e regolato, a questa attività. Abbiamo fatto molto in questi mesi: abbiamo predisposto giornate integrative, abbiamo aumentato i carnieri su alcune specie e abbiamo inoltrato due richieste molto dettagliate a Ispra con relative controdeduzioni su catture e prelievo in deroga. Purtroppo le risposte sono sempre negative e le porte sono sempre chiuse. Serve una azione politica forte anche a livello parlamentare per ripristinare e valorizzare una tradizione radicata e utile alla gestione dell'ecosisistema".

Nessuno dei due provvedimenti venatori iscritti oggi all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Lombardia e' stato votato dall'Aula, in quanto in due distinte votazioni sono state prima approvate le questioni pregiudiziali presentate su entrambi i progetti di legge dei quali era relatore Floriano Massardi (Lega). Il primo progetto di legge posto in discussione si proponeva di consentire ai cacciatori durante la stagione venatoria l'utilizzo di richiami vivi catturati e inanellati dagli Uffici Territoriali Regionali, provenienti da impianti autorizzati e utilizzabili per la sola caccia da appostamento. Complessivamente avrebbero potuto essere utilizzabili a tale scopo esemplari di cesena (5.100), di merlo (2.809), di tordo bottaccio (5.619) e di tordo sassello (5.472), per un numero complessivo di richiami pari in Lombardia a 19mila esemplari. La parte del leone sarebbe spettata alla provincia di Brescia con 10.430 uccelli selvatici catturabili e a quella di Bergamo con 6.079: seguivano Lecco e Sondrio con 1.483, Como con 652, Milano, Monza e Brianza con 229, Mantova con 127