Cacciato dalla discoteca perché ubriaco, investe un buttafuori. E' ricercato

Aggressione nella notte tra sabato e domenica al Fellini di Pogliano Milanese. Un uomo ubriaco che importunava altri clienti della discoteca è stato cacciato dal Fellini. Una volta fuori, si è messo alla guida della sua Bmw e ha puntato dritto l'auto contro due addetti alla sicurezza, uno dei quali, marocchino di 34 anni, e' rimasto ferito. L'uomo è poi scappato e al momento è ricercato dai carabinieri. Fortunatamente il buttafuori non è in gravi condizioni, ha riportato solo alcune contusioni. Le forze dell'ordine sono al lavoro con le telecamere di sorveglianza e hanno già sentito alcuni testimoni del fatto per rintracciare l'aggressore che dalle prime descrizioni pare abbia all'incirca 30 anni e sia di origini italiane.