Cadavere davanti a Tribunale Milano, incidente o suicidio? Indagini in corso

Il cadavere di una donna e' stato trovato davanti al Tribunale di Milano, in via privata Cesare Battisti. Stando alle prime informazioni, la donna sarebbe precipitata da un palazzo vicino. Al momento si propende per l'ipotesi del suicidio o dell'incidente, ma la Polizia e' sul posto e sta compiendo accertamenti. Moltro probabilmente si è trattato di un incidente mentre puliva i vetri. La donna, 55 anni, lavorava come domestica.