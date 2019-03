Cadavere in cascina del Milanese, 3 fermi: ucciso da gang latinos

Il cadavere di un uomo e' stato trovato in una cascina abbandonata a San Giuliano Milanese, alle porte di Milano e, secondo quanto si e' potuto apprendere, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Si tratta di morte violenta, lo conferma la squadra mobile di Milano. Le procure del capoluogo lombardo e di Lodi, che indagano sul ritrovamento, non escludono che la vittima sia un uomo originario del Centro America ma residente a Milano scomparso da alcuni giorni.

Tre giovani salvadoregni con eta' di 22, 25 e 32 anni sono stati fermati nella tarda serata di ieri dagli agenti della Mobile di Milano perche' coinvolti nell'omicidio del connazionale di 35 anni. A quanto si e' potuto ricostruire l'uomo sarebbe stato ucciso a coltellate in un regolamento di conti tra appartenenti alla gang sudamericana MS13. I tre fermati avrebbero agito con l'aggravante della premeditazione e a tutti e' stata contestato l'occultamento di cadavere. Gli agenti hanno confermato come anche un quarto uomo e' stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento.