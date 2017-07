Cadavere in decomposizione in una fabbrica chimica nel Milanese

Un cadavere di un uomo in stato di decomposizione e' stato trovato a Cormano, nel Milanese, in una vecchia fabbrica di prodotti chimici. La ditta si trova in via statale dei Giovi nr. 6. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Il corpo, presumibilmente maschile, emanava un forte odore e potrebbe essere rimasto in quel luogo per qualche giorno, ma non per un periodo troppo lungo, viste le calde temperature di questo periodo , ma sul fatto stanno approfondendo i carabinieri.

A trovare il cadavere di un uomo nella fabbrica abbandonata di Cormano, nel Milanese, e' stato il custode dello stabile. L'area appartiene ad un'azienda chimica da tempo inattiva e priva di infissi. Il corpo era nel seminterrato e, stando a quanto riferito, era in avanzato stato di decomposizione. Al momento del rinvenimento era riverso a terra a pancia in su e con i pantaloni leggermente calati rispetto all'addome, ma non e' stata ancora fatta alcuna ipotesi in proposito. Le procedure per l'identificazione sono in corso ed e' stata disposta l'autopsia per risalire alle cause della morte, che non sono altrimenti determinabili. Procedono i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni.