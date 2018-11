Cadavere mummificato trovato a Milano

Milano, cadavere mummificato trovato in casa

Probabilmente stava lì dall'inizio dell'anno, privo di vita, il corpo di un uomo di 70 anni ritrovato mummificato nella sua casa in via Ca' Granda, a Milano. A chiamare i carabinieri e i vigili del fuoco attorno alle 12 di oggi è stato l'amministratore di condominio che da tempo non aveva notizie del pensionato.

Una persona che abita nello stesso palazzo ha raccontato di non vedere l'uomo dall'inizio dell'anno e a giudicare dalle condizioni del cadavere è proprio in quel periodo che il 70enne potrebbe essere morto. La porta di casa era chiusa dall'interno, al momento non ci sono dubbi sulla morte naturale ma saranno comunque effettuati ulteriori accertamenti medico legali.