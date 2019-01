Cadavere murato: forse è un albanese scomparso a Genova 5 anni fa

Cadavere murato: forse e' albanese scomparso a Genova 5 anni fa

Le prime indagini dei carabinieri sui resti scheletrizzati del cadavere trovato l'altro ieri a Senago, centro lombardo situato tra le province di Milano e di Monza, fanno ritenere che il decesso potrebbe essere avvenuto almeno cinque anni fa. I resti sono stati trovati dagli operai di un'impresa edile all'interno di un muro dell'edificio attiguo a un residence.

Per quanto riguarda la sua identificazione, gli investigatori si stanno concentrando sui nomi di alcune persone di cui, in quel periodo, e' stata denunciata la scomparsa. In particolare si stanno vagliando, tra le varie ipotesi, quella che riconduce ad un albanese di cui si erano perse le tracce a Genova proprio cinque anni fa, in un arco temporale compatibile.