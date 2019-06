Cade dall'albero durante potatura: muore assessore del Comasco

"Desidero esprimere le piu' sentite condoglianze e la vicinanza della Regione Lombardia alla famiglia di Giuliano. Un destino crudele oggi l'ha strappato all'affetto dei suoi cari mentre, con grande spirito di abnegazione e attaccamento alla sua terra, stava cercando di dare un contributo concreto per migliorare e rendere piu' sicura la quotidianita' dei suoi compaesani". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la morte di Giuliano Gestra, amministratore locale di Stazzona (Como) deceduto dopo essere caduto da un albero mentre stava effettuando un'operazione di potatura. "Come tutti gli amministratori dei piccoli Comuni - aggiunge Fontana - Giuliano svolgeva il suo ruolo istituzionale come la forma piu' alta di volontariato civico. Lo ricorderemo sempre con gratitudine. Una preghiera per lui e un abbraccio forte ai suoi cari".