Cade dalla scale della Triennale e muore

Ieri pomeriggio, attorno alle 16, un uomo è caduto dalle scale esterne della Triennale. Chiamati immediatamente i soccorsi, non è stato possibile salvare l'uomo che aveva riportanto un trauma cranico nella caduta. Sono in corsi accertamenti per capire la dinamica dei fatti. L'uomo, che non aveva documenti, potrebbe essere secondo gli investigatori un clochard perche' aveva delle pagine di giornale dentro le scarpe.