"Caduta libera": mostra al Circolo di Bellano dal 26 luglio

Inaugura alle 10 del 26 luglio al circolo di via Manzoni 50 a Bellano, sul lago di Como, la mostra "Caduta libera", a cura di Velasco Vitali. Organizzata da ArchiviVitali in collaborazione con il Comune, Fondazione Maimeri, Fonderia Battaglia, Galera M77, la mostra sarà visitabile sino al 10 novembre. Quindi, l'esposizione si sposterà alla Fonderia Battaglia di via Oslavia 17, Milano, dal 5 dicembre al 17 gennaio. "Caduta libera - spiegano gli organizzatori - è una indagine sull'oscurità, sulle sue sorprese e i suoi fantasmi, un omaggio all'Orrido come luogo fisico e paesaggio dell'anima". La mostra nasce dalla scoperta di un nucleo di 25 opere che Gianni Maimeri dipinse tra il 1906 ed il 1919 fra le gole di un Orrido.