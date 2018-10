Cairo, Cucchi e ViviMilano. Lo spillo di Fabio Massa

di Fabio Massa

Il tre ottobre si è tenuto il superparty per il nuovo ViviMilano. Nuovo nei contenuti, nello stile. Partorito direttamente, pare, dalla volontà di Urbano Cairo, l'editore del Corriere della Sera. Ma che cosa ha scatenato la creatività di Cairo? Pare un po' di disappunto, secondo voci di maligni raccolte da Affaritaliani.it Milano. In una "classifica" di qualche tempo fa sulle pasticcerie e i bar di Milano, si mormora in redazione, non apparivano stranamente nè Cucchi né il Sant'Ambroeus. Due luoghi molto frequentati dall'editore del Corriere, che ha così deciso, tra un caffè e un cappuccino, di mettere mano - così come era in programma da lungo tempo, anche a uno dei prodotti di punta di Rcs: Vivimilano, appunto. Operazione brillante, pare. Non la stessa brillantezza per Sette diretto da Beppe Severgnini, uscito un po' dai radar. Pare che l'effetto traino sia definitivamente concluso, e che non porti più boost al mitico Corrierone.

