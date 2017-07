Cairo porta il Torino in ritiro a Bormio. Ecco dove vanno i suoi campioni

I granata sbarcano per la quinta estate consecutiva alle pendici dello Stelvio per preparare la stagione 2017/2018. Nel pomeriggio poi ci sarà la prima seduta che sarà a porte aperte dalle 17.

La permanenza in Valtellina proseguirà sino al 28 luglio, quando gli uomini di Mihajlovic partiranno direttamente per la Francia: a Guingamp, contro i padroni di casa, è stata fissata un’amichevole per il 29 luglio.

Oltre agli allenamento previsti tutti i giorni con ingresso libero ai tifosi ci saranno anche tre amichevoli: la prima domenica 16 luglio, alle ore 17, contro la Casateserogoredo, squadra che milita in Eccellenza. La seconda giovedì 20 luglio, alle 17, contro l’Olginatese, team che gioca nel campionato di serie D. La terza, infine, domenica 23 luglio alle ore 17, contro il Renate (Lega Pro). La presentazione della squadra si terrà in Piazza “Del Kuerc” sabato 22 alle ore 21.