Calciatrice svizzera inghiottita dalle acque del lago di Como

Malgrado l'impegno senza sosta dei soccorritori e dei sub, non hanno dato esito le ricerche nel lago di Como di Florijana Ismaili, 24 anni, la calciatrice della Nazionale svizzera e capitano della squadra Young Boys che e' stata inghiottita dalle acque del lago sabato pomeriggio quando si e' tuffata all'altezza di Musso, nella zona dell'Alto Lario. Questa mattina, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco, sara' impiegato anche un robot per scandagliare il fondo del lago.