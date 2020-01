Calcio a 5 femminile: aperte le iscrizioni a "Lady Socc5r 12h Green Edition"

di Lorenzo Zacchetti

Domenica 29 marzo al centro sportivo Masseroni Marchesi di via Madruzzo 3 si svolgerà la quinta edizione di "Lady Socc5r", il torneo di calcio a 5 femminile organizzato dall'associazione Lady Soccer.

L’evento è strutturato in modo tale da occupare l’intera giornata, dalle prime ore del mattino, fino alla sera con le premiazioni finali, da qui il nome 12H Lady Socc5r.

Un'iniziativa che prosegue nel solco di un percorso cominciato nel 2017 e proseguito con una costante crescita di entusiasmo e successo: dalle nove squadre della prima edizione, si è arrivati alle 20 della quarta.

Ora sono aperte le iscrizioni alla quinta edizioni, sul sito www.ladysoccer.it

Visto l’abbondante numero di squadre e la provenienza dalle più diverse categorie, nelle precedenti edizioni il torneo è stato diviso in due gironi, una sorta di Serie A e Serie B: Lady Pro e Lady Basic.

Oltre alle premiazioni di squadra, vengono sempre premiate la miglior giocatrice, la capocannoniera e la miglior portiera del torneo.

"L’obiettivo della 12H Lady Socc5r è quello di concentrare in un’unica giornata di sport il più elevato numero di squadre di calcio femminile presenti nell’hinterland milanese. Coinvolgere atlete, società calcistiche e appassionati di questo sport non più tanto di nicchia è il principale scopo di Ladysoccer. Dare voce al calcio femminile dilettantistico e non e sviluppare sempre di più il numero di appassionati al movimento del calcio femminile sarà il nostro traguardo", spiega Noemi Riccobene, fondatrice di Lady Soccer.

L'edizione 2020 comporta anche un'importante novità: "Uniamo due concetti - conclude Noemi - due tematiche a noi molto a cuore: la diffusione del movimento del calcio femminile e lo sviluppo della consapevolezza che un mondo più green non può che aiutare tutti. Vogliamo organizzare un evento che porti con sé un duplice messaggio e una duplice consapevolezza: il mondo sta cambiando, il mondo sta dando spazio e riconoscimento a sport femminili prima poco considerati e sta assumendo consapevolezze sull’importanza e necessità di un pianeta più pulito, più sano, più “plastic free”. Utilizzeremo borracce plastic free, distribuiremo gadget creati con plastica riciclata, creeremo “giochi” educativi sulla raccolta differenziata con il contributo di associazioni che si occupano in primis di queste tematiche".