Calcio (Bergamo): cadavere incastrato sotto a ponte del naviglio

È giallo a Calcio (Bergamo) dove il cadavere di un uomo è stato scoperto intorno alle sei di questa mattina incastrato sotto il ponte del naviglio che attraversa il paese bergamasco. Non si conosce l’identità dell’uomo. I carabinieri arrivati sul posto con i vigili del fuoco e il 118 non escludono alcuna pista, neanche il possibile omicidio. Sarebbero infatti state individuate tracce di sangue sul marciapiede e si dovrà capire se appartengono alla vittima. Per il recupero della salma sono in azione i Vigili del Fuoco con i sommozzatori. Sul caso la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo. La vittima è un 20enne di origine kosovara: la pista dell'omicidio troverebbe riscontro in alcune tracce di sangue trovate in zona e in una ferita alla testa