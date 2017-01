Calcio, Daspo contro 9 ultras del Brescia

Daspo contro 9 ultras di calcio del Brescia

La Questura di Verona ha avviato il procedimento di 'daspo' nei confronti di nove facinorosi bresciani, che si sono resi responsabili di tafferugli prima della partita Hellas Verona-Brescia in serie B, lo scorso 9 ottobre. Salgono cosi' a 20 gli ultras colpiti da provvedimenti inibitori per vari reati commessi in occasione delle gare che l'Hellas ed il Chievo hanno finora giocato allo stadio 'Bentegodi' nel corso del rispettivo girone di andata di Serie A e di Serie B.

L'episodio piu' grave e' avvenuto proprio il 9 ottobre 2016, quando all'arrivo dei tifosi bresciani nel parcheggio del settore esclusivamente destinato agli ospiti, a bordo di autobus pubblici scortati dalla polizia che li aveva prelevati presso la stazione di Verona Porta Nuova, alla vista di ultras locali che proditoriamente si erano avvicinati al cancello del parcheggio, un cospicuo gruppo di ultras lombardi, molti mascherati con sciarpe e cappucci, si e' riversato in massa verso il suddetto cancello, con il l'intento di aggredire i "nemici" veronesi. L'immediato intervento dei reparti di polizia, che si erano frapposti tra i due schieramenti, aveva fatto scaturire una violenta sassaiola ed un poliziotto era stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere