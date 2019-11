Calcio e razzismo, Fontana: "Penalizzare club in modo specifico"

"La penalizzazione in denaro alla squadra lascia il tempo che trova, se si iniziasse con qualche penalizzazione piu' specifica forse sarebbe un deterrente maggiore". E' l'opinione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , riguardo alle sanzioni alle squadre di calcio i cui tifosi si macchiano di episodi di razzismo. Fontana ne ha parlato questa mattina a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano. Interrogato sugli insulti subito da Mario Balotelli nella partita Hellas Verona-Brescia, Fontana ha risposto: "Credo che su quella faccenda sia stato gia' detto tutto e che non ci sia nulla da aggiungere. Ieri parlavo con un giudice della federazione e forse bisognerebbe iniziare a rendere piu' responsabili le squadre: e' l'unico modo per far cambiare opinione a questi scriteriati".