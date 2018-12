Calcio, Sala: nuovo stadio? Buona alternativa in area Meazza



Secondo il sindaco Beppe Sala per il Comune di Milano "sarebbe una buona alternativa" se le due squadre della città, Inter e Milan, decidessero di realizzare un nuovo stadio "nell'area di San Siro". Così il primo cittadino ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sul nuovo ad del Milan, Ivan Gazidis, che penserebbe a uno stadio di proprieta', insieme all'Inter.



"Io aspetto che le squadre vengano da me ufficialmente e ho chiesto che lo facciano entro fine anno. Se l'idea e' quella di costruire un nuovo stadio vorrei capire se sarebbe sempre nell' area di San Siro - ha detto -, che sarebbe una buona alternativa per noi. Un'area limitrofa a noi non andrebbe male".

L'idea di costruirne uno nuovo potrebbe derivare dalle difficoltà, ha ribadito Sala, che si avrebbero nel fare i lavori e continuare contemporaneamente a gestire l'attività sportiva. Dico 'potrebbe' perché ancora li devo sentire. Ma a noi non andrebbe male rimanere nell'area di San Siro".