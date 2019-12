Calciomercato: Inter insiste per Vidal

Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan (presentazione ufficiale il 3 gennaio) al centro del calciomercato è finito l'affare Arturo Vidal. L'Inter continua a lavorare per riportare in Italia il pupillo di Antonio Conte, allenato nei tre anni alla Juventus, ma persiste il braccio di ferro con il Barcellona. Il club nerazzurro avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il calciatore per un contratto fino al 2022. I blaugrana potrebbero trattenerlo fino a fine stagione per poi cederlo un anno prima della scadenza. A frenare la trattativa sarebbero inoltre l'infortunio di Arthur e il passaggio di Aleñá al Betis Siviglia, che hanno ridotto il numero di centrocampisti a disposizione di Valverde.