Caldaie e sicurezza, patto tra Comune di Milano e amministratori condominio

Un patto per lavorare insieme sui temi concreti primi fra tutti la sostituzione e la manutenzione delle caldaie e la collaborazione in tema di sicurezza. Lo hanno stretto in occasione dell’Anaci Day, che si è svolto venerdì e sabato negli spazi espositivi di via Mecenate, il Comune di Milano, rappresentato dal sindaco Giuseppe Sala, e l’Anaci di Milano, l’Associazione degli amministratori di condominio che in città e provincia può contare su oltre 1.400 professionisti che ha organizzato l’evento cui hanno preso parte circa 3.000 persone.

“Con il sindaco Sala ci siamo dati appuntamento per le prossime settimane - spiega Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano - per potenziare ulteriormente ciò che di importante già facciamo sulle tematiche ambientali e sociali. Con il sindaco studieremo ulteriori strategie per incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti e valuteremo in che modo, per esempio con l’attivazione di sistemi di telecamere, possiamo contribuire al potenziamento della sicurezza urbana”.

All’Anaci Day ha preso parte anche l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini auspicando che, a proposito di condominio, “si possa praticare sempre più l’arte del buon vicinato” e che “il desiderio di sicurezza derivi da buone relazioni con i vicini di casa”.