Allerta caldo

Caldo: a Milano allertati servizi anziani e disabili nel week end



Allerta ai servizi di assistenza per anziani e persone con disabilita' a Milano. Per la fine di questa settimana - avverte una nota di Palzzo Marino - e' prevista un'impennata delle temperature massime che arriveranno toccare i 36 e 37 gradi rappresentando un possibile rischio per la salute della popolazione piu' anziana e per le persone con disabilita' che vivono sole e non sono completamente autosufficienti.



E' attivo il numero verde gratuito 800.777.888 - si ricorda - a cui si potranno chiedere interventi di assistenza domiciliare (pasti, accompagnamento, aiuto domestico, igiene personale e della casa), ma anche segnalare persone sole e non autosufficienti che potrebbero trovarsi in difficolta'. Le richieste possono essere effettuate chiamando il numero verde gratuito dalle 8 alle 19, dal lunedi' al sabato. In caso di ondate di calore sara' in funzione anche la domenica con gli stessi orari. Gli interventi richiesti sono organizzati dagli operatori del Comune dal lunedi' al venerdi' dalle 8.30 alle 17 e, in presenza di ondate di calore, fino alle 19, il sabato e la domenica compresi. Per chi avesse necessita' di un assistente familiare anche solo per il periodo estivo e' possibile rivolgersi allo sportello del Comune 'CuraMi'.



Tutte le informazioni su www.curami.net o al numero 02.40297643 - 44. A inizio giugno il Comune ha avviato una campagna di "reclutamento" volontari, "angeli custodi" degli anziani che affiancheranno custodi sociali, assistenti domiciliari, badanti e badanti di condominio regalando qualche ora del proprio tempo per stare vicino agli anziani del proprio quartiere. Sono arrivate finora piu' di cento adesioni. Chi si volesse candidare puo' mandare un mail a 'iniziative.sociali@comune.milano.it'.