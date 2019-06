Caldo: allarme ozono, livelli record da due giorni in Lombardia

Secondo giorno di livelli record per l'inquinamento da ozono in Lombardia: l'allarme e' lanciato dall'Arpa della regione. "Le condizioni di stabilita' meteo associate alle temperature di questi giorni favoriscono la formazione di ozono in atmosfera", si legge in una nota, in cui si precisa che il limite "di informazione" fissato a 180 microgrammi per metrocubo e' stato superato in questi ultimi due giorni in quasi tutte le province lombarde, avvicinandosi in qualche caso alla soglia di allarme (240 milligrammi per metrocubo). I livelli raggiunti sono infatti di 220 a Milano, 234 a Monza, 223 a Como, 210 a Varese, 226 A Bergamo, 188 a Brescia, 228 a Lecco, 195 a Cremona, 186 a Lodi, 194 a Pavia e 187 aMantova, mentre a Sondrio e' rimasta a 179, un solo microgrammo sotto la soglia "di informazione". Le previsioni meteo per i prossimi giorni, avvisa Arpa, indicano il probabile ulteriore superamento della soglia e, localmente, il raggiungimento della soglia di allarme.