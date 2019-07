Caldo: Milano attiva la consegna di medicine a domicilio per over 65

Anche quest’anno il Comune di Milano ha attivato e potenziato i servizi per la tutela dei più deboli durante i mesi estivi. I cittadini over 65, infatti, oltre a richiedere la consegna di pasti a domicilio, l’assistenza domiciliare per l'igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche, grazie alla collaborazione con Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia potranno richiedere anche la consegna a domicilio delle medicine. Previsti inoltre per tutti i cittadini una serie di incontri nel corso dei quali saranno fornite informazioni sulla salute e sulla prevenzione presso le piscine MilanoSport della città.

Grazie alla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato si è ampliata l’offerta per i cittadini. Il progetto del Social Camper, ad esempio, realizzato grazie alla partnership con LloydsFarmacia, consentirà di garantire nuovi servizi per la tutela della salute dei cittadini milanesi nei mesi estivi. Da quest’anno, infatti, sarà possibile attivare un nuovo servizio offerto agli over 65 che, nei mesi di luglio e agosto, potranno usufruire della consegna gratuita dei farmaci a domicilio. Agli anziani LloydsFarmacia - promotore dell’iniziativa - dedica inoltre anche una speciale consulenza per l’utilizzo di una app creata per consentire loro, attraverso un puntuale monitoraggio, una maggiore aderenza alla propria terapia farmacologica. Inoltre, all’interno di 8 Centri Sportivi MilanoSport, si svolgono alcuni incontri con la consulenza di specialisti, chiamati a illustrare le regole per una corretta e sana esposizione al sole e per conoscere e approfondire tematiche legate alla cura e al benessere della pelle.

Un ampio progetto, quello del Social Camper, che da tre anni attraversa Milano e altri comuni d’Italia per promuovere capillarmente sul territorio una cultura della prevenzione, attraverso consulenze ed esami gratuiti come l’analisi dello stato di salute della pelle e del capello e la misurazione della pressione, che si propone di offrire ai cittadini un’estate sempre più protetta, garantendo loro un più facile accesso ai servizi legati al benessere e alla salute. L’iniziativa è a costo zero per i cittadini e per l’Amministrazione grazie alla collaborazione di Energie Sociali Jesurum e di LloydsFarmacia del Gruppo ADMENTA Italia in sinergia con Partner Privati.