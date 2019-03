Calenda, petizione online: "Europee, Pd lo candidi nel Nord Ovest"

La petizione è stata lanciata sulla piattaforma change.org nella serata di ieri e nelle prime ore aveva già superato quota cento adesioni: i "Riformisti x Carlo Calenda" chiedono al neosegretario Pd Nicola Zingaretti che Calenda sia candidato alle Europee nella circoscrizione del Nord Ovest. Questo il testo della petizione, raggiungibile a QUESTO LINK:

"Ci apprestiamo ad affrontare le elezioni Europee più importanti dal 1979, in un momento politico delicato nel quale sovranisti e populisti rappresentano un forte avversario da battere. Siamo cittadini Italiani ed Europei che vivono in Lombardia, Liguria e Piemonte e Valle d'Aosta, regioni che chiedono innovazione, sviluppo sostenibile e infrastrutture adeguate e in questo senso hanno apprezzato Industria 4.0 che Carlo Calenda,nel solco dei governi Renzi e Gentiloni, ha fortemente voluto. Oggi i benefici di quei provvedimenti rischiano di essere dispersi a causa dell’incompetenza del governo Lega-5Stelle. Proprio per il ruolo che possono giocare i territori del nord ovest nel contrastare questa deriva e per il ruolo che vuole assumere il PD come alternativa di governo, è necessario alle prossime elezioni europee mettere in campo candidature in grado di giocare subito un ruolo da protagonisti nelle istituzioni europee. Per questo motivo chiediamo al segretario nazionale Nicola Zingaretti,di candidare nella circoscrizione nord-occidentale (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) Carlo Calenda, interlocutore naturale di questi territori e interprete fra i migliori della voglia di riscatto di tanti nostri concittadini".