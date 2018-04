Cambia il dg di Palazzo Marino. Via Caporello: va a Italiaonline

di Fabio Massa

Un colpo di scena, ma abbastanza annunciato. Arabella Caporello non sarà più il direttore generale del Comune di Milano. Oggi Beppe Sala l'ha annunciato in giunta a Milano. Settimana prossima sarà aperto il bando per selezionare il successore, che tuttavia sarà con tutta probabilità Cristian Malangone, già direttore generale ai tempi di Expo e uomo legatissimo al sindaco Beppe Sala. Per lungo tempo si era vociferato di una divisione delle deleghe della Caporello con Malangone. Un braccio di ferro lungo, che - al di là dell'addio che oggi viene riferito come "sereno" - ha reso il clima a Palazzo Marino molto teso. Alla fine la via d'uscita è arrivata da Italiaonline: al posto della dimissionaria Maria Elena Cappello dal cda dell'ex Seat Pagine Gialle arriverà proprio Arabella Caporello, che quindi si è decisa a lasciare la battaglia e campo libero.