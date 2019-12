Cambiamenti climatici, la sfida di Milano. Granelli: “Mobilità green è dovere”

Cambiamenti climatici, anche a Milano. Granelli: “Mobilità green è un dovere”

Italia Direzione Nord a Palazzo Stelline: nel panel dal titolo "Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private", con protagonisti Raffaele Cattaneo Assessore Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano, Alessandro De Martino AD Continental, Caterina Sarfatti Head Inclusive Climate Action C40 Cities e Stefano Saviola Consigliere Delegato Gruppo Saviola, si è parlato di cambiamento climatico e l’urgenza di applicare politiche adeguate per fronteggiardo.

Del resto, cambiamento climatico è un tema del momento. Milano rischia un aumento di 5 gradi della temperatura nei prossimi anni se non corre ai ripari. Cosa sta facendo la città per fronteggiare questa urgenza? L’assessore Granelli ha sottolineato come la mobilità green sia un dovere delle istituzioni nelle aree urbani. In questo contesto si inseriscono le decisioni dell’amministrazione comunale anche sulla micromobilità, dai monopattini a noleggio al ricambio delle BikeMi. Ma rientra in questo progetto anche mettere a disposizione dei cittadini un abbonamento ai mezzi pubblici agevolato per le categorie più bisognose e poter usare un’unica tessera per utilizzare mezzi differenti per spostarsi. “La tutela dell’ambiente non può essere portata avanti se non di pari passo con la lotta alle disuguaglianze sociali. Mettere a disposizione degli strumenti, è il primo passo per portare a un cambiamento”. Fa eco l’assessore regionale Cattaneo che sottolinea come sia fondamentale parlare da un lato tra le istituzioni sul tema ambientale, dall’altro il dialogo deve esserci anche tra istituzioni, cittadini, imprese e qualsiasi protagonista coinvolto. Applicare politiche pubbliche non sempre è facile, un caso, ricorda Cattaneo, è quello dell’End Of Waste dove la politica stessa ha rallentato l’attuazione di politiche virtuose. Del resto, a nulle valgono le leggi e le regole se i cittadini non vengono coinvolti ed educati. “Ci vuole un cambiamento di comportamenti, non bastano leggi”, dichiara in merito l’assessore Cattaneo. In merito l’autonomia, secondo Cattaneo, può agevolare l’applicazione di politiche virtuose locali perché essere più vicini al territorio aiuta. "Plastic tax? Una sciocchezza" dice l'assessore Cattaneo. Bisogna investire sull'incentivare comportamenti virtuosi e non nell'inserimento di nuove tasse".