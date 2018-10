Cambio al vertice del Centro di adroterapia dei tumori



Come anticipato da Affaritaliani.it Milano cambio al vertice del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao) di Pavia: il prossimo 1 gennaio il presidente dimissionario Erminio Borloni passera' il testimone a Gianluca Vago, professore ordinario di anatomia patologica gia' rettore dell'Universita' Statale di Milano.



La decisione e' stata approvata oggi dal consiglio di indirizzo della Fondazione Cnao per perseguire gli obiettivi di cura, ricerca e sviluppo del centro. Erminio Borloni, presidente della Fondazione Cnao dalla sua costituzione nel 2001, aveva presentato le proprie dimissione volontarie il 13 settembre scorso. Sotto la sua guida, il centro e' cresciuto grazie a una rete di collaborazioni nazionali e internazionali, diventando un centro avanzato per la cura di tumori non operabili e radioresistenti all'interno del Sistema Sanitario Nazionale in cui sono stati trattati oltre 2.000 pazienti. Il Cnao e' uno dei soli sei centri al mondo a usare per la cura dei tumori fasci di protoni e ioni carbonio generati da un acceleratore di particelle simile a quelli del Cern. "Il momento storico della Fondazione e' particolarmente positivo, dinamico e prospettico, ricco di interessanti progetti", spiega Borloni in una nota.



“Quello del Professor Vago è certamente il profilo giusto per la guida di un ente importante per la cura e la ricerca come il CNAO di Pavia” – ha spiegato l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Con il Presidente Fontana – ha proseguito - abbiamo condiviso la proposta del Presidente Erminio Borloni di procedere alla nomina del nuovo Presidente senza soluzione di continuità in modo da garantire nel medio-lungo termine la prosecuzione degli obiettivi di cura, ricerca e sviluppo del centro di Pavia. Sono certo che il Professor Vago saprà assicurare un percorso di grande crescita alla Fondazione”. “Oggi il CNAO – ha sottolineato l’Assessore - rappresenta un centro fortemente innovativo per la ricerca e la cura dei tumori particolarmente complessi, uno dei soli 6 centri al mondo e unico in Italia, a trattare con protoni e ioni carbonio i tumori non operabili e che non hanno altra possibilità di cura. Sto lavorando perché continui ad essere un punto di riferimento importante non solo all’interno del sistema sociosanitario lombardo e all’interno della Rete Oncologica Lombarda ma anche nel Sistema Sanitario Nazionale. Ragioni per cui si è resa necessaria una continuità alla guida della Fondazione”. “Con il Presidente Attilio fontana – ha concluso - abbiamo sostenuto il Prof. Gianluca Vago, rettore uscente dell’Università di Milano, per il suo alto profilo che gli permetterà di interloquire al meglio con il Ministero e con le realtà scientifiche nazionali al fine di rafforzare il ruolo del Centro a livello nazionale e internazionale”.