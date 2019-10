Camera Penale di Milano: Soliani nuovo presidente

Il nuovo presidente della Camera Penale di Milano è il 45enne Andrea Soliani. Il suo vice è Angelo De Riso, le cariche di segretario e tesoriere sono state affidate a Matteo Picotti e Michele Iudica. Soliani, in passato uno tra i piu' giovani difensori in aula al processo milanese sul crac Parmalat, e' l'avvocato che con 181 voti ha ricevuto il maggior numero di preferenze tra i penalisti milanesi. Uno dei primi nodi che dovra' affrontare a livello locale e' quello della riforma della prescrizione, questione per la quale e' stato indetto dal 21 al 25 ottobre uno sciopero nazionale.