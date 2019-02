Campione, Comune in dissesto: i cittadini buttano le tessere elettorali

Situazione sempre più tesa a Campione d'Italia, enclave italiana in territorio svizzero. Sette mesi fa la chiusura del Casinò da cui dipendeva l'economia dell'intero Comune. Licenziati tutti i 482 lavoratori del casinò, ma anche 86 dipendenti comunali sono in esubero. Ditte e fornitori non sono pagate da mesi da una amministrazione comunale dichiarata in dissesto lo scorso giugno. Da allora, a reggere il comune è il commissario Giorgio Zanzi, ex prefetto di Varese. Pochi giorni fa la ditta che fornisce il gasolio a Municipio, scuole e Poste ha annunciato che da ieri non porterà più il carburante per il riscaldamento. E più di un centinaio di cittadini sono scesi in piazza buttando le proprie tessere elettorali in un bidone davanti al municipio. A maggio si dovrebbero tenere le elezioni ma i cittadini sini sentono abbandonati e non intendono partecipare alle consultazioni.