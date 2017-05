Passato al setaccio dalla polizia il campo nomadi di Baranzate, in via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano. Nel corso del controllo, effettuato dal commissariato Quarto Oggiaro, 89 persone sono state identificate, e di queste 14 rimpatriate: si tratta di 13 serbi e un albanese con precedenti per furto in appartamento. Sono stati inoltre rinvenuti 4 camper rubati, restituiti ai proprietari.